(Di mercoledì 13 settembre 2023). L’Amministrazione ha stanziato benper rire lee imaggiormente deteriorati della città. Gli investimenti – provenienti dagli avanzi di bilancio – in alcune zone hanno permesso di ridisegnare la viabilità e aumentare i parcheggi. I lavori, che sono iniziati nel mese di luglio, termineranno nei prossimi mesi: “Delle undici vie prese in esame nove sono già ultimate – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano –. Per iinizieremo questo mese, e per fine ottobre dovrebbero essere pronti”. Alla rotonda dell’ospedale, invece, i lavori sono ancora in corso: “Purtroppo, l’avvio dei lavori programmato per febbraio è slittato per problemi burocratici indipendenti dalla nostra volontà – ha proseguito ...

... assessore deldi Ferrara, e la collaborazione di FIAB Ferrara . L'esito del convegno, con ... Il viaggio in sella proseguirà, nei giorni seguenti e, attraverso Milano,, Trento, ...L'incontro con Giancarlo Fisichella Nel corso di questo fine settimana, ilbergamasco diè sede della terza edizione del Veteran Car Trophy , organizzato dalla BCC dell'omonima località situata a poco più di 20 km di distanza dal capoluogo orobico, e del ...All'inizio del mese scorso, inoltre, era stata portata d'urgenza in ospedale aa causa ... La famiglia, originaria del Senegal, si era da poco trasferita a Martinengo da Covo, piccolo......che a Brandizzo è costata cinque vite ma che pare esserenei cantieri ferroviari. Dalle trascrizioni della deposizione di un ex operaio specializzato del Nucleo manutentivo di Rfi di...

Comune Treviglio: concorso istruttori servizi educativi Ti Consiglio

Il Comune di Treviglio sistema strade e marciapiedi: interventi per 450mila euro BergamoNews.it

Ci vuole anche mezz'ora per arrivare a Caravaggio. L'opera, di fronte all'ospedale, avrebbe dovuto essere completata in luglio.Lo organizzano venerdì 22 settembre il Comune di Casirate in collaborazione con "Edizioni Meravigli", "Sassella food & events", "Amici dei Pompieri di Treviglio" e il gruppo "Casirate in Vespa...". A ...Allysson Pinto, avvocato 38enne che vive a Vitória, capitale della provincia dell'Espírito Santo in Brasile, lancia un appello per ricostruire una storia che è stata brutalmente spezzata a fine Ottoce ...