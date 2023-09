Il cast di Maria Corleone

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un’attrice alla sua prima prova da protagonista di una serie tv e numerosi altri volti già visti nel mondo della fiction italiana: , la nuova serie tv in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 13 settembre 2023, si affida in parte a volti molto riconoscibili dal pubblico ed in parte a volti non ancora noti al grande pubblico. L’interprete della protagonista, Rosa Diletta Rossi, ha però già un’esperienza nel mondo delle serie: è infatti stata neldi Nero a metà, serie tv di Raiuno in cui è comparso anche Fortunato Cerlino, che nella nuova fiction interpreta suo padre. Ritroviamo, poi, Vittorio Magazzù, già visto in Rosy Abate; Tosca D’Aquino, di recente ne I Bastardi di Pizzofalcone e Bruno Torrisi, qui nelle inedite vesti di un personaggio vicino ad un clan mafioso e non dalla parte della giustizia, come siamo stati abituati a vederlo per anni in Squadra ...