Il caro affitti lo paga la scuola Docenti in fuga dalla Lombardia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Quello che sarebbe successo si poteva prevedere già a maggio scorso, quando erano state ben diciassettemila le domande di trasferimento verso il Sud di insegnanti che avevano prestato servizio in. Ieri, giorno di ripresa delle lezioni per 1milione e 400mila studenti lombardi, molte cattedre sono rimaste vacanti. Secondo l’Anief, un sindacato di categoria, su 11.654 immissioni in ruolo autorizzate, al 31 agosto ne sono state effettuate solo 8.100. E delle oltre 3.500 non assegnate, quasi mille sono dovute alle rinunce, mentre le rimanenti alla mancanza di candidati nelle graduatorie utilizzate dal Ministero. Il Piano casa della Regione non decolla. Migliaia di professori rinunciano alla sede Secondo il sito Orizzonte, tutto ciò è dovuto a “una netta carenza di candidati, soprattutto nelle discipline STEM, e a un alto numero di rinunce”. ...