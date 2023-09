Ideali | carni sode e la cosa più bella vista in tv

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La mattina di lunedì, dieci ore prima che andasse in onda lapiùche abbia visto in questa riapertura di stagione televisiva, un’amica mi ha chiesto se una certa ragazza moltoche conosciamo andasse a letto con un certo conduttore televisivo. Annotatevi questa domanda, poi ci torniamo. Da sempre – cioè: da quando esistono i mezzi di comunicazione di massa – i giovani sono un feticcio degli adulti che quei mezzi li governano. C’entra il fatto che gli psicologi dicono che da adulto smetti d’essere influenzabile dalla pubblicità, e quindi gli inserzionisti vogliono il pubblico magari più squattrinato ma più influenzabile. Ma soprattutto c’entra il terrore di sentirsi dei matusa riluttanti al presente. (Il modo in cui dimostro la mia riluttanza al presente è dire «matusa» e non «boomer»). Ho letto cronache veneziane in cui ...