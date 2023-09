I sindaci ucraini visitano Caravaggio e giocano contro quelli italiani | “Giornate indimenticabili”

(Di mercoledì 13 settembre 2023). Partite giocate e guardate dagli spalti. E non solo. Sono state tredense di appuntamenti per la Nazionale dei, arrivata anella mattinata di domenica (10 settembre). Il gruppo ha visitato la città sotto la guida del sindaco Claudio Bolandrini, facendo una lunga passeggiata dal Santuario al centro civico culturale San Bernardino e poi in centro, fino a Palazzo Gallavresi. Nel pomeriggio di martedì (12 settembre) la delegazione ucraina al centro sportivo Interello di Milano ha sfidato i pari-ruolo la Nazionale italianain campo: 4-4 il risultato finale. “Una partita non facile, con la nostra squadra sempre costretta a rimontare quella ucraina. Dopo aver subito 2 gol dagli avversari, abbiamo pareggiato grazie ...

Il bell'intervento del Sindaco Robert Verrocchio ha commosso il pubblico per conoscere meglio l'impegno della città, esemplare in Italia, per l'accoglienza della comunità ucraina, nei fini di sostegno ...