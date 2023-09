I risultati promettenti dei vaccini inversi per curare le malattie autoimmuni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ifunzionano sfruttando un’idea di base ormai ben chiara: l’esposizione del nostro sistema immunitario a un antigene, proveniente dal patogeno o dal tumore che si intende combattere, in modo che le varie componenti cellulari in grado di riconoscerlo ricevano un segnale specifico, differenziandosi e generando una popolazione specializzata di diversi effettori e di cellule di memoria in grado di eliminare efficientemente il bersaglio cui appartiene l’antigene. Questo è quanto, con una metafora efficace, intendiamo per “addestrare” il nostro sistema immunitario a riconoscere uno specifico agente patogenetico (tumorale o infettivo). Ma è possibile compiere l’operazione inversa? È possibile, cioè, bloccare una risposta immunitaria specifica, inviando al sistema immunitario un “messaggio molecolare” specifico che spenga quella risposta in maniera selettiva, ...