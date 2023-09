I programmi in tv oggi | 13 settembre 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Su Rai Uno il ricordo di Lucio Battisti, su Rete 4 Fuori dal coro. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di Mercoledì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.2I Il mite Dani decide di prendersi una vacanza per dimenticare gli ultimi mesi passati al capezzale di suo padre morente. Alla vigilia della partenza, un fatale incontro con Mila, una ragazza mentalmente instabile, lo porterà a trascorrere una notte incredibile e pericolosa. Su Rai Movie dalle 21.10 Le cose che non ti ho detto. Edward e Grace sono ...