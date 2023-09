I numeri della querelle con Berlino sui migranti sono nulla rispetto a quelli di Lampedusa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’emergenza umanitaria in corso anegli ultimi giorni rischia di essere oscurata dall’ultima, ciclica, polemica politica del nostro governo con Germania e Francia. Martedì sera, il quotid... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dopo settimane di trattative, il centrocampista, rimasto fuori dal progetto del Psg enuova ... Idi Verratti al Psg No a diverse proposte dall'Arabia e un rapporto mai sbocciato con Luis ...Il video non è passato inosservato, tantomeno al diretto interessato, che non ha mancato di rispondere per le rime , pubblicando ipassata edizioneCoppa Davis e i 100mila tifosi ...La Germania sospende momentaneamente il ricollocamento di appena 1.500 persone, ma da oggi sull'ìsola i residenti sono meno dei nuovi sbarcati, che sono oltre 7.000. Ma il governo tace Sullo stesso ...... senza investimenti di comunicazione da parteCina, non riescono più a sostenere. Questo in ... spettatrice interessata: S23 ormai è sceso di prezzo, ha già fatto i suoi, ottimi, e si ...

Pusiano: i numeri della fine settimana canottaggio.org

Peugeot e-3008: dimensioni, dati tecnici, motori, cavalli, prestazioni, autonomia, interni - Quattroruote.it Quattroruote

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista (Fnofi), organismo guidato dal presidente Piero Ferrante e dalla ...Proseguono gli sbarchi di migranti in Italia. Secondo i dati, aggiornati dal Viminale alle 8 di questa mattina, sono 123.863 gli arrivi in Italia dall'inizio dell'anno. Negli ultimi tre giorni si è ...Numeri nazionali per una realtà iperlocale che non ha alcuna ... giorno per 365 giorni l’anno dà il massimo per mantenere alto lo standard di informazione della città e della provincia. Anche per oggi ...