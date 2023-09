I miei giudizi? Svegliati cara Malgioglio contro suor Cristina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La dichiarazione più pungente della settimana è di Cristiano, che ha criticatoScuccia per il "no" a Tale e quale show

Forse Avevi il terrore dei. Adesso saremo tutti piu' sereni e direi anche piu' contenti. Buona fortuna.' La ragione di questa accusa sembra essere il fatto che l'ex suora avrebbe deciso ...... ricordo la mia linea sin dall'inizio: abolizione della parola opposizione, collaborazione,... in particolare quelli proposti da chi considerano opposizione, quindi anche i, non mi fa ...È rimasto sorpreso dagli attacchi 'Questo modo di fare giornalismo neiconfronti da parte di ... Al di là di certiesasperati e contenuti espressi su cui si può essere o meno d'accordo, il ...... brevi riassunti, sintetici. Un po' come fanno i lettori di professione, cioè i critici. Ma ... distillata sul collo deiadolescenti inquieti come un liquore aspro in grado di farli ...

"I miei giudizi Svegliati cara...". La stoccata di Malgioglio contro ... ilGiornale.it

Salta la partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e Quale ... Fanpage.it

La dichiarazione più pungente della settimana è di Cristiano Malgioglio, che ha criticato Cristina Scuccia per il "no" a Tale e quale show ...