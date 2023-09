I Måneskin premiati ai MTV VMAs 2023 per il Best Rock

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Iai MTV awards per il premio di “” con la canzone ”The Loneliest” Iai MTV awards. La Band ha ottenuto il premio di “” grazie alla canzone “The Loneliest” . La Band romana era in testa nella classifica ufficiale di MTV awards con una doppia nomination. Si tratta della prima volta nella storia che un gruppo italiano sia presente nella nomination ufficiale. Nel 2022 con “I wanna be your slave” vinsero nella categoria “miglior video alternativo” . Questa volta, però, non solo hanno vinto in una categoria ma hanno conquistato anche uno dei premi, scalando così le classifiche generali e salendo in seconda posizione. All’annuncio del premio, i fan e i presenti li hanno acclamati con grande ...

Tra i vincitori della serata anche i Måneskin con il Best Video per ' The Loneliest ' . La band italiana si è poi esibita sulle note del nuovo singolo ' Honey (are u coming ' travolgendo il ... anche i con The Loneliest nella categoria Best Rock. Clicca per vedere la lista completa dei premi Ecco le principali esibizioni di ieri sera- 'HONEY (ARE U COMING)' - ... anche i con The Loneliest nella categoria Best Rock. LA LISTA Video of the Year Taylor Swift - Anti - Hero Artist of the Year Taylor Swift Song of the Year Taylor Swift - Anti - ...

