I Maneskin hanno sempre più platino in testa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Foto Getty) Provocazione e originalità, genio e sregolatezza. Isono così, incapaci di ignorare il loro animo ribelle e rock. Un mix vincente e non solo per conquistare i fan, ma per imporsi nel panorama musicale internazionale. Agli MTV Video Music Awards lofatto con un nuovo beauty look. Una piccola rivoluzione, che incarna la duplice anima della band, tra spirito rock e anima couture. Un trionfo per i: se con The loneliestvinto il premio per la categoria “Best Rock”, sul palco del Prudential Center di Newart in New Jerseyipnotizzato il pubblico con una performance live di Honey (are you coming?). Merito anche di una forte identità beauty, capace di unirli come gruppo, ma anche di sorprendere con unicità e personalità. Il fil rouge? Capelli lunghissimi e ...

Group of the year e Best choreography Le Blackpinktrionfato nelle categorie Group of the year e Best choreography . Best alternative La statuetta Best alternative è andata a Lana Del Rey e Jon ...Una performance energica Durante la cerimonia degli MTV VMA, i Måneskinofferto al pubblico un'esibizione, eseguendo l'ultimo singolo di successo, "Honey (Are u coming)", in un'interpretazione ...Successo anche per i, chetrionfato nella categoria Best Rock per il singolo The Loneliest, ricevendo anche un bacio da Taylor Swift durante la loro esibizione. Ecco tutti i vincitori ...Nella serata in cui anche i Måneskinvinto per la seconda volta il premio Best Rock per il loro singolo 'The Loneliest', Taylor Swift si è aggiudicata i premi Video dell'anno, Canzone dell'anno,...

Alla cerimonia dei VMA di Mtv i Maneskin si sono esibiti sul palco con il loro ultimo singolo, catturando l'attenzione di Taylor Swift e scatenando la sua reazione appassionata ...I rumors impazzano. Non sappiamo se si possa parlare di love story tra Taylor Swift e Damiano David. Di certo la cantante americana è una grandissima fan del leader dei Maneskin, che ...