I Maneskin ancora sul tetto del mondo | la band trionfa agli Mtv VMAs 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Life&People.it Un vero e proprio trionfo, l’ennesimo di unache non smette davvero mai di stupire. Ebbene sì iesplosa a livello internazionale dopo l’Eurovision Song Contest del 2021, sono stati i grandi protagonisti della quarantesima edizione degli Mtv, – il red carpet ha visto sfilare i più grandi artisti con look memorabili – vincendo nella categoria “impossibile”, quella di best rock, scalzando veri e propri monumenti del genere. Un miracolo tutto italiano di cui andare orgogliosi, a prescindere dai gusti personali. Tra gli altri vincitori spicca ovviamente anche il nome di Taylor Swift, cantautrice che ha fatto incetta di Premi. Scopriamo dunque i riconoscimenti e gli outfit più significativi degli iconici premi musical. L’ennesima certificazione della ...

MTV è visibile al canale Sky 131 e in streaming su NOW I Måneskinsul tetto del mondo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati i grandi protagonisti della serata. Il gruppo ha ...... isi esibiscono calcando il prato dello stadio. "Damiano David - il cantante della band e,... "Victoria De Angelis, la bassista, - si lege- indossava un miniabito realizzato con ...... isi esibiscono calcando il prato dello stadio. "Damiano David - il cantante della band e,... "Victoria De Angelis, la bassista, - si lege- indossava un miniabito realizzato con ...Ai Video Music Awards 2023 (VMA) di MTV hanno trionfato i Måneskin.un premio per band romana vincitrice nella categoria Best Rock per la canzone " The Loneliest". I Måneskin si sono esibiti con alcuni dei loro brani, chiudendo con una spettacolare ...

Mtv Video Music Awards, i Maneskin trionfano ancora. Premiati ... QUOTIDIANO NAZIONALE

I Maneskin sorprendono ancora, il nuovo look di Ethan Torchio Napolike.it

Ancora un bacio tra Damiano ed Ethan dei Maneskin. È successo agli Mtv VMA 2023, dove la band romana ha ottenuto per il secondo anno il premio Best Rock. Tutto è accaduto durante il red carpet, nel co ...I Maneskin cambiano immagine: tra biondo platino e lunghezze rock, la band romana trionfa anche agli Mtv Video Music Awards ...La band romana continua a far parlare di sè. Questa volta è Ethan Torchio dei Maneskin a presentarsi con un look particolare.