I danni enormi provocati delle alluvioni in Libia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le piogge torrenziali portate dalla tempesta Daniel hanno fattoin. Più di seimila persone sono morte e diverse migliaia di persone sono disperse. È probabile quindi che il bilanciovittime aumenti con il passareore e dei giorni. L’alluvione ha lasciato corpi sparsi per le strade, distrutto edifici, sommerso auto e altri veicoli e bloccato le strade impedendo l’accesso alle zone più colpite. Calcolare iè molto difficile e le stime non sempre sono chiare: tutte le cifre sono in continua evoluzione, ora dopo ora. Nella sola città di Derna sono morte almeno cinquemilatrecento persone, ha detto ieri Mohammed Abu-Lamousha, portavoce dell’amministrazione che controlla laorientale. Tariq al-Kharraz, un altro rappresentante del ...

Bulgaria e Turchia è arrivata lungo le coste del nord - est della Libia, causando allagamenti e. La città in assoluto più colpita è quella di Derna, dove la rottura di due dighe ha ... "I danni sono enormi, difficili da descrivere": lo dice in un discorso in tv Khalifa Haftar, il militare che domina l'amministrazione dell'est in Libia. Migliaia di persone sono morte o disperse nel ...

Inondazioni in Libia, Haftar: "Danni enormi, difficili da descrivere Libero Tv

Molte zone sono irraggiungibili: secondo il governo libico orientale sono morte più di 2mila persone e altre migliaia sono disperse ...