I benefici della corretta idratazione per l’organismo dei bambini

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Milano, 13 settembre 2023 Bere ogni giorno la giusta quantità di acqua è essenziale per tutti ma in particolar modo per i, soprattutto quando ricominciano le scuole. Si tratta di un gesto semplice e scontato ma che è fondamentale acquisire fin da piccoli per mantenere in salutee le capacità cognitive. Con l’aiuto e la supervisione dei genitori e degli insegnanti, questi giorni di cambiamento e ritorno alla routine possono essere utili per insegnare e rafforzare neila buona abitudine quotidiana di idratarsimente. La giusta quantità di acqua può influenzare alcuni aspetti delle prestazioni cognitive dei. Infatti, molti studi sul tema dimostrano che icon una maggioreottengono prestazioni migliori e ...