Honda CR-V - Un ibrido full ancora più efficiente

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Da 28 anni è una vera e propria istituzione. Oltre a essere uno dei tre modellipiù venduti al mondo, rappresenta (almeno da noi) l'ammiraglia della Casa giap. Giunta alla sesta generazione, la nuova CR-V 2023 cambia tutto, alzando il tiro: è disponibile soltanto ibrida (per la prima volta anche plug-in) e ha un listino che parte da 49.900 euro, per arrivare fino ai 59.900 della Phev. La commercializzazione è prevista a novembre. Centimetri in abbondanza. Lunga 4,71 metri (11 centimetri in più del modello precedente), ha un passo di 2 metri e 70, ovvero 4 centimetri più di prima. Da ciò deriva anche una buona abitabilità posteriore: le ginocchia dispongono di un notevole agio e il pavimento piatto aiuta un eventuale terzo passeggero a sistemare i piedi. Il divano è stato alzato di 5 millimetri, sì da offrire una miglior visibilità ai passeggeri e ha lo schienale ...

Sulla CR-V debutta il sistema e:Hev di seconda generazione. La componente termica è costituita dal 2.0 quattro cilindri a iniezione diretta di benzina e ciclo Atkinson, affiancato da ...

La prova in anteprima di nuovo Honda CR-V 2023, con il test drive della sesta generazione e la recensione su prezzo e consumi della PHEV ...Grandi ibridi crescono. In tutto: qualità, efficienza, potenza, autonomia. E se ti chiami Honda e hai già lanciato sul mercato la HR-V e l'elettrica e:NY1, non puoi non mettere mano al tuo gioiello, ...