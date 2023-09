Highlights e gol Brasile-Perù 1-0 | Qualificazioni Mondiali 2026 VIDEO

Il video con glie idi Belgio - Estonia , sfida valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. Partita a senso unico, con la formazione di casa che si impone nettamente con Lukaku protagonista ...Il video con glie idi Italia - Ucraina , sfida valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. Gli Azzurri giocano un gran primo tempo, andando avanti dopo mezz'ora di due reti grazie alla ...Il video con glie idi Spagna - Cipro , sfida valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. Goleada della formazione allenata da De La Fuente, con Gavi ad aprire le marcature dopo meno di venti ...Prosegue il cammino della Nazionale nelle qualificazioni per gli Europei del 2024. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord , a San Siro gli Azzurri affrontano l'Ucraina, al momento seconda del ...

Italia-Ucraina 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

Eccellenza: GOL & HIGHLIGHTS di Giovanile Centallo-Moretta 2-0 Tuttocampo

Guidata da Voeller, la Germania trova subito il gol con l'eterno Muller, poi raddoppia con Sanè nel finale. Inutile il rigore trasformato da Griezmann quasi allo scadere. A pochi giorni dal derby, in ...Partenza a razzo dell'Italia che costringe l'Ucraina sulla difensiva e crea diverse occasioni da gol. Gara, tuttavia, sbloccata al 12' con Frattesi che riceve un assist di Zaccagni e batte Buschchan.Norvegia - Georgia 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata del Gruppo A di Qualificazioni Euro 2024.