Hermès rimuove dal suo sito web tutti i cinturini in pelle per Apple Watch

Occorre infatti rilevare che il marchio di moda propone anche i cinturini della serie Casaque Single Tour realizzati in nylon intrecciato:potrebbe ampliare modelli ed offerta. Anche l'anno ...Con Apple intenzionata ad abbandonare la pelle per i suoi cinturini Apple Watch ,ha rimosso tutti i suoi cinturini dal proprio sito web. In vista dell'evento Apple del 12 settembre,, partner di lunga data di Apple Watch, ha rimosso tutte le menzioni dei cinturini indossabili e compatibili dal suo sito web . È probabile che questa scelta sia legata proprio alla volontà di ...Occorre infatti rilevare che il marchio di moda propone anche i cinturini della serie Casaque Single Tour realizzati in nylon intrecciato:potrebbe ampliare modelli ed offerta. Anche l'anno ...Con Apple intenzionata ad abbandonare la pelle per i suoi cinturini Apple Watch ,ha rimosso tutti i suoi cinturini dal proprio sito web. In vista dell'evento Apple del 12 settembre,, partner di lunga data di Apple Watch, ha rimosso tutte le menzioni dei cinturini indossabili e compatibili dal suo sito web . È probabile che questa scelta sia legata proprio alla volontà di ...

Il Terzo Fattore e i paradigmi socioeconomici Gazzetta dell'Emilia & Dintorni