Handanovic | non ci sono offerte | pronto il ritorno all'Inter?

Da sempre leader dello spogliatoio,dirigerà un ruolotecnico ma ugualmente importante in qualità di collaboratore della società. Oltre all'articolo: ': addio al calcio, ma ...Che fine ha fatto SamirL'ex numero uno nerazzurro, dopo essere andato in scadenza con il club di Steven Zhang ,ha trovato altre squadre ed avrebbe preso una decisione. Lo sloveno ha scelto di dire addio al ...... potrebbe presto ritirarsi dal calcio giocato Samir, ex portiere dell'Inter oggi nella ... infatti, l'estremo difensore sarebbe seriamente pensando di appendere i guantoni al chiodo dopo...Samirstarebbe pensando di ritirarsi. Secondo Il Giornale, il portiere slovenoavrebbe ricevuto offerte importanti dopo l'addio all'Inter e ora sarebbe pronto ad appendere i guantoni al ...

Handanovic lascia il calcio giocato: resterà all'Inter con un ruolo nuovo - Sportmediaset Sport Mediaset

Samir Handanovic lascia il calcio giocato ma non l'Inter Per Sempre Calcio

Handanovic si ritira dal calcio, ma resta all’Inter: cosa farà l’ex portiere dopo essere rimasto svincolato dai nerazzurri Handanovic, avversario della Juve in tanti derby d’Italia, si ritira dal calc ...A pochi mesi dal suo addio, Sami Handanovic potrebbe presto tornare all'InterContentsA pochi mesi dal suo addio, Sami Handanovic potrebbe presto tornare all'InterL'avventura di Samir Handanovic con l' ...Samir Handanovic starebbe valutando l'ipotesi del ritiro dal calcio giocato: l'Inter potrebbe riportarlo tra le proprie fila in nuove vesti ...