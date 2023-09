Handanovic ha deciso | si ritira dal calcio e torna all' Inter Con un ruolo da decidere

Samirsi ritira. L'ex portiere dell'Inter, dopo la scadenza del contratto a fine giugno con i nerazzurri, si è guardato attorno, non ha ricevuto offerte all'altezza e, a 39 anni, hadi ...... secondo quanto riportato da 'Il Giornale', l'estremo difensore avrebbedi anticipare il suo ... una promessa - quella rivolta lo scorso mese ai tifosi nerazzurri - chepotrebbe ...Ultime news Serie A - Adesso è ufficiale, Samirha: si ritira dal calcio giocato . Il portiere sloveno appende i guantoni al chiodo all'età di 39 anni, come racconta Sky Sport: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...A 39 anni era in cerca di una nuova squadra, ma dopo averla trovata hadi ritirarsi e lasciare il calcio giocato. E l'Inter gli ha riaperto le porte. Inter,torna con un ruolo in ...

Handanovic ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: tornerà all'Inter ... Fanpage.it

Handanovic lascia il calcio, per lui futuro all'Inter con un nuovo ruolo Sky Sport

Samir Handanovic si ritira. L'ex portiere dell'Inter, dopo la scadenza del contratto a fine giugno con i nerazzurri, si è guardato attorno, non ha ricevuto offerte all'altezza e, a 39 anni, ha deciso ...Samir Handanovic, ex portiere dell’Inter, ha deciso cosa fare in merito al proprio futuro. La decisione arriva a sorpresa. L’annuncio era nell’aria da diverso tempo, soprattutto dopo… Leggi ...Decisione importantissima per il futuro del portiere ex Inter, ormai convinto di intraprendere un nuovo percorso nel mondo calcistico dopo l'addio in nerazzurro ...