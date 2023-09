Handanovic | ha deciso il suo futuro | sorpresa Inter

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Samirha fatto chiarezza sul proprio. Alla scadenza del suo contratto con l’, al termine della passata stagione, il portiere sloveno era rimasto senza squadra. Diverse le offerte ricevute, nessuna di esse però ritenuta soddisfacente. Ecco perchè il l’ormai ex estremo difensore nerazzurro hadi appendere i guantoni al chiodo e di ritirarsi. Ipotesi ritorno all’potrebbe far ritorno all’, seppur non da giocatore. L’ex portiere potrebbe ricoprire un incarico istituzionale, un ruolo da collaboratore, seppur ancora non se ne abbia la certezza. Secondo Sky Sport, è atteso un incontro fra le parti in cui sarà presentata al calciatore la proposta contrattuale per l’eventuale nuova posizione da ricoprire. L'articolo ...

A 39 anni era in cerca di una nuova squadra, ma dopo averla trovata hadi ritirarsi e lasciare il calcio giocato. E l'Inter gli ha riaperto le porte. Inter,torna con un ruolo in ...Dopo l'addio con l'Inter, il portiere non ha ritenuto soddisfacenti le offerte ricevute per poter continuare la sua carriera. Ecco perchéhadi dire basta con il calcio giocato , ma non al legame con l'Inter. Lo sloveno infatti, con ogni probabilità, ricoprirà un incarico istituzionale in nerazzurro: un ruolo da ...In queste ore, Samir, hadi chiuderla definitivamente ritirandosi definitivamente dal calcio giocato, mentre sarebbe pronta ad una nuova avventura in quell' Inter che, per ben ...Grande esperienza a prezzi contenuti, così l'Inter ha sostituito i partenti Onana,e ... Ma lo spagnolo ha improvvisamentedi cambiare i suoi piani dopo essersi consultato con la sua ...

Il Giornale - Handanovic ha deciso: si ritira e torna all'Inter con un ... Goal Italia

Handanovic ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: tornerà all'Inter ... Sport Fanpage

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Dopo alcuni mesi di riflessione, successivi alla scadenza di contratto con l'Inter, Samir Handanovic ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.L'estremo difensore sloveno era svincolato. Ha deciso di appendere definitivamente i guantoni al chiodo.