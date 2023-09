Guida in stato di ebbrezza | denunciato 40enne

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mercogliano hannoundel luogo per “sotto l’influenza di alcool”: fermato in evidentedi alterazione psicofisica, all’esito di specifici accertamenti l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la. Oltre al deferimento indi libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e al ritiro della patente, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’auto risultata sprovvista di assicurazione obbligatoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

