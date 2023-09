Guendouzi | «Scudetto? Lazio | grandi cose con questa squadra!»

(Di mercoledì 13 settembre 2023), nuovo rinforzo dellaarrivato nel corso dell’ultima sessione di mercato, ha parlato in conferenza stampa della lotta. LOTTA– Matteoha parlato così riguardo la lotta: «Ogni campionato è diverso. La Serie A è un campionato di valore elevato, molto duro. Consquadra e con questo mister si possono fare, ma primi secondi o terzi si vedrà solo a fine stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Se sarà sfruttato a dovere, saranno anche quest'anno in corsa per lo. Victor Osimhen, ... la rete decisiva di Kamada (il più discusso sino a quel momento), il super esordio di, la ...Sembrerebbe di stare già a maggio!!! Chi ha sbagliato il calciomercato, chi ha già vinto lo, chi ha bucato tutti gli obiettivi!! Ma è veramente così Ho letto in questi giorni ...(). ......era arrivato come alternativa ad Ibra prima di diventare presto titolare nell'anno dello, ... Nella Lazio out Basic e Fares: tra gli altri, dentro Kamada,, Rovella e Castellanos. Pioli ...Menzione speciale per, al sesto posto con 2.5 milioni di euro. Osservato speciale in casa ... lo. I bianconeri intendono alzare un trofeo a ogni costo e, pur accarezzando l'idea ...

Lazio, Guendouzi: "Scudetto Con questa squadra si possono fare grandi cose" GianlucaDiMarzio.com

RIVIVI IL LIVE | Lazio, Guendouzi: “Sono qui per crescere e vincere” Cittaceleste.it

Guendouzi: «Con questa squadra si possono fare grandi cose. Sono qui per restare tanti anni». Le sua presentazione a Formello Matteo Guendouzi si è presentato oggi in conferenza stampa a Formello insi ...Tocca a Matteo Guendouzi chiudere le presentazioni in casa Lazio. Prima della conferenza stampa prevista per domani alle 15 assieme a Sepe e Mandas, il francese ha parlato così ai canali ufficiali del ...Guendouzi: «Sarri Mi ha accolto benissimo quando sono arrivato» Le parole del francese Ai microfoni ufficiali del club, Matteo Guendouzi si è presentato spiegando perché ha scelto proprio la Lazio , ...