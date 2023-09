Gualtieri | Cantiere per Giubileo 2025 chiuso a Settembre 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Ringrazio l’assessora Segnalini, il Csimu, i presidenti Umberti e Caliste, Anas e Rfi. Questo è stato un bellissimo lavoro di squadra che ha affrontato una delle tante situazioni incredibili di questa città con una via fondamentale che collega due Municipi, unico punto di passaggio per i pedoni, con un marciapiede non fruibile e nel degrado”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), durante il sopralluogo di stamattina alper il rifacimento del sottovia ferroviario di via di Portonaccio. “È stato fatto un investimento integrato significativo, più di 250mila euro per i marciapiedi e i parapedonali, Anas ha rifatto la strada e le caditoie con un investimento da un milione e Rfi rifà la galleria con altri 250mila euro. Si tratta di differenti enti che hanno lavorato in maniera integrata, un metodo con cui si devono fare le ...

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato stamattina il cantiere della messa in sicurezza e riqualificazione del sottovia ferroviario e della piattaforma stradale di via di Portonaccio, al conf ...