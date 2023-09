Groenlandia | nave da crociera incagliata con 206 passeggeri a bordo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) LadaOcean Explorer è rimasta bloccata tra i ghiacci del Nord-Est dellacon 206. La mastodontica imbarcazione lunga 104,4 metri e larga 18 metri si èlunedì 11 settembre ad Alpefjord, nel Parco nazionale dellanordorientale noto per i suoi imponenti iceberg. Non è riuscita a districarsi neanche dopo l’alta marea. “La marea che è arrivata in giornata non ha portato l’effetto desiderato. Non è stato possibile proseguire la navigazione”, ha dichiarato il Comando congiunto dell’Artico Danese in una nota. Viaggio di lusso interrotto, ma secondo le informazioni fatte trapelare al momento non ci sono danni per i, la maggior parte dei quali provenienti ...