Il sindacato dei marinai greci (Pno) ha indetto oggi unodi 24 ore a seguito della "tragica morte" di un passeggero di un traghetto, morto annegato ...e ha provocato molto clamore in: il ...... e chi può lascia le città per trascorrere il fine settimane al mare in. Aerei a terra per loCome non bastasse, a complicare la logistica della partita c'è lodi 24 ore dei ...... che lo ha riportato nella sua terra d'origine, la. Realizzato con l'aiuto del direttore ... La data d'uscita è stata posticipata a causa delloSAG - AFTRA , nella speranza che entro ......stati presentati alla Mostra di Venezia senza nemmeno un attore del cast a causa dello... il già citato da Alfonso Signorini Alex Schwazer e le attriciColmenares e Beatrice Luzzi, e i ...

Grecia, sciopero marinai dopo morte passeggero di traghetto Agenzia ANSA

Sciopero aerei 8 settembre 2023: disagi, ritardi e cancellazioni dei voli Trasporti-Italia.com

Il sindacato dei marinai greci (Pno) ha indetto oggi uno sciopero di 24 ore a seguito della "tragica morte" di un passeggero di un traghetto, morto annegato nel porto del Pireo dopo essere stato spint ...Lo sciopero dei lavoratori americani delle Tre grandi case automobilistiche sembra sempre più vicino. Quali conseguenze avrà Proseguono a ritmo serrato le trattative tra le tre grandi case ...Un uomo di 36 anni, Antonis Karyotis, è morto dopo che un membro dell’equipaggio della nave greca Blue Horizon l’ha spinto in mare ...