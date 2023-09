Grazia Letizia Veronese | chi era la moglie di Lucio Battisti | ” Mi hanno criticata parrecchio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ladi, è nata a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, il 21 luglio del 1943. Oggi ha dunque 80 anni d’età. Lei ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni ’60, divenendo la segretaria di Miki Del Prete nel Clan Celentano di Adriano Celentano. Nel corso della sua carriera è poi diventata una nota paroliera. Lei stessa è l’autrice dell’album del marito“E già” del 1982. In quell’occasione, però, la donna aveva utilizzato il suo pseudonimo Velezia. Il disco ha segnato uno sparti acque fra la carriera dell’artista con Mogol e senza Mogol. In realtànon è stata solo la compagna di vita ...