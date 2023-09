Grave incidente stradale tre più mezzi | c’è una vittima | “Non ha avuto scampo”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Terribilestamani poco dopo le 8 a Roma sulla Ostiense, coinvolte due auto e una moto che procedeva verso Acilia. A quanto sembra e riporta il quotidiano Leggo: “Il mezzo, stando alle prime ricostruzione, avrebbe preso la fiancata di una Renault, finendo poi contro una Opel Meriva bianca (che forse stava svoltando in direzione supermercato). Il centauro è volato sopra la macchina ed è deceduto sul colpo. Laè un italiano, tra i quaranta e i cinquanta anni”. >“Al posto di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti”. Bomba Striscia la Notizia, Mediaset sceglie due nuovi conduttori “Il guidatore è un uomo mezza età, romano. Gli agenti della polizia locale del X gruppo mare hanno chiuso un tratto di via Ostiense, dal semaforo di Ostia Antica a via del Fosso di Dragoncello. Forti le ripercussioni nel traffico”, che è ...

"Terapia, assistenza medica e alimentazione sono grandi alleati" racconta Marco Dolfin , chirurgo ortopedico torinese che i limiti ha saputo abbatterli dopo ilin moto che lo rese ...A seguito delnella fabbrica di Casalbordino in cui oggi ha perso la vita un cittadino di Lanciano, è stata annullata la tradizionale Nottata lancianese che era in programma questa sera, mercoledì ...... rendendo la situazione estremamentesin dal principio. La donna era originaria di Adrano, e ...stanno attualmente conducendo un'indagine per determinare le circostanze esatte dell'... traghetti per trasferire i migranti 11/09/23 Milano, ciclista investita da un'auto: è10/09/23 Fotogallery -stradale a Cagliari: chi sono le quattro vittime 10/09/23 Fotogallery - ...

Alatri, incidente in diretta su Facebook: grave una bambina. «Ha provato a nascondere il video ai carabinieri» Corriere Roma

La Spezia, 13 settembre 2023 – Attimi di paura questo pomeriggio a La Spezia, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto nel quartiere del Termo. Il piccolo è stato trasferito con ...Tragedia sfiorata ieri, martedì 12 settembre, a Roma dove un operatore ecologico è precipitato da 3 metri di altezza mentre stava lavorando in viale Largo Buonaparte. L’incidente sul lavoro è avvenuto ...Incidente nel pomeriggio in via Sarzana alla Spezia: bambino di 7 anni investito mentre attraversa la strada. Le sue condizioni sono gravi ...