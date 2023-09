Gratteri nuovo procuratore di Napoli | spaccatura nel Csm

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nicolaè stato nominato a maggioranzadi. Sono 5 le preferenze per Giuseppe Amato,capo di Bologna, e 8 quelle per Rosa Volpe

Dalle inchieste contro la 'Ndrangheta alla guida dei pm partenopei Magistrato anti 'ndrangheta per eccellenza, da 30 anni sotto scorta, Nicola Gratteri lascia la Calabria, dove ha svolto tutta la sua carriera, per guidare la procura di Napoli, l'ufficio requirente più grande d'Italia. Nato nel 1958 a Gerace, è in magistratura dal 1986.

Nicola Gratteri lascia Catanzaro dopo 7 anni e viene nominato procuratore di Napoli dal Csm.