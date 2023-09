Gratteri nuovo procuratore di Napoli Ma il voto spacca il Csm

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nicolacapo di. La nomina, a maggioranza, arriva da una riunione del plenum del Consiglio superiore della magistratura nel corso della quale sono stati molti i distinguo espressi per quello che è uno degli inquirenti più famosi d'Italia. In particolare, fino ad oggi alla guida della procura di Catanzaro, ha preso 19 voti. Tra queste posizioni si sono contate le scelte del vicepresidente di palazzo dei Marescialli, Fabio Pinelli, e delgenerale della Cassazione, Luigi Salvato. Al tempo stesso il primo presidente della Suprema corte, Margherita Cassano, è stata contraria alla opzioneandrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante nel 2022 da Giovanni Melillo, attuale ...

E' Nicola, 65 anni, ilprocuratore di Napoli. Ma il Csm si è diviso e la nomina del capo dei pm di Catanzaro è alla guida della procura più grande d'Italia è passata a maggioranza con 19 voti. Nicolaè ilprocuratore capo di Napoli. Lo ha deciso, a maggioranza, il plenum del Csm. Il magistrato, fino ad oggi alla guida della procura di Catanzaro, andrà quindi a ricoprire il ruolo

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli. La tua esperienza, il tuo rigore, la tua vita dedicata alla liberazione delle nostre terre dalle mafie, ti aiut ...E' Nicola Gratteri, 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Ma il Csm si è diviso e la nomina del capo dei pm di Catanzaro è alla guida della procura più grande d'Italia è passata a maggioranza con 1 ...(Adnkronos) – “Il mio ‘Grazie’ al dottor Gratteri per il lavoro svolto in questi anni in ... Buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico”, conclude Nesci.