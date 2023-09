Gratteri non ha ‘rivenduto’ le ultime news sul caso Chindamo | errata l’ipotesi di certa stampa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Che il rapimento e l’uccisione dell’imprenditrice calabrese Mariafosse un “affare di famiglia”, unito alla gestione autonoma che la donna aveva delle sue terre e che dava fastidio ai mafiosi della zona, era cosa risaputa, è vero. Già nel 2016, all’indomani dalla sua scomparsa, l’allora procuratore di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo, disse: “Ci siamo trovati ad affrontare undifficile, in cui qualcuno si è sostituito a Dio, decidendo chi deve vivere e chi deve morire”. Una affermazione forte, unita alla consapevolezza che Maria era scomparsa nei giorni in cui ricorreva il primo anniversario della morte del marito, Ferdinando Punturiero, il quale si era suicidato perché non accettava la fine della relazione con la moglie. Ebbene, sono passati sette anni da quelle parole e dalle varie ipotesi che si sono alternate sul...

Nel corso del dibattito che ha preceduto il votosono mancate critiche al modo di interpretare il ruolo di procuratore da parte di, da parte di chi ha sostenuto gli altri candidati, e al ...Mazzola ha sottolineato che, a differenza di quanto riportato nelle proposte per gli altri candidati,è vero checonsideri rilevanti solo i reati di mafia.ha sostenuto che "...E sullo "scandalo" dell'attesa per la nomina: "Sedici mesisono una lunga attesa"... come lo stesso Giachetti, l'ex ministro Mara Carfagna o la Pd Enza Bruno Bossio (altro bersaglio diassieme all'ex compagno Nicola Adamo). Giachettici sta a passare come inconsapevole ...

Il Csm nomina Gratteri procuratore capo di Napoli, vince la ... Domani

Csm, Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli ma il plenum si spacca. E Area attacca: “Da lui parole infelic… La Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – Nicola Gratteri è il nuovo procuratore capo di Napoli. Lo ha deciso, a maggioranza, il plenum del Csm. Il magistrato fino ad ...Con 19 preferenze Nicola Gratteri è stato nominato nuovo procuratore capo di Napoli, nel corso della seduta del plenum del Csm. A Giuseppe Amato, procuratore di Bologna, sono andati 5 voti; mentre Ros ...Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Dopo anni alla guida della Procura calabrese arriva la nuova avventura.