Grassi Gsk | ' ascoltare i pazienti con malattie respiratorie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "Nei confronti deicredo che dobbiamo fare un passo avanti per ascoltarli considerando la loro prospettiva - dalla ricerca all'assistenza - come uno degli snodi, degli elementi informativi, quando si tratta di prendere una decisione. La sfida per tutti noi è procedere all'implementazione veloce, nel nostro Paese, di quanto previsto nel Manifesto dell'Irc in un'ottica di collaborazione con tutti gli attori del sistema salute che lavorano, nel rispetto di competenze e funzioni, con l'obiettivo comune di migliorare la vita deicon". Così Barbara, vice presidente, direttore medico e scientifico, Gsk Italia, intervenendo all'evento 'Una nuova coalizione per la salute respiratoria - L'International Respiratory Coalition (Irc) ...