Grande Fratello | Scoperta l’Allarme “Anti Trash” che mette a tacere i concorrenti | una fastidiosa sirena – VIDEO

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel, è stato introdotto un nuovo strumento chiamato, unache si attiva quando isuperano i limiti con le loro parole o con i gesti. Questa aggiunta alle regole mira a mantenere il decoro nel programma Nel mondo del, dove le dinamiche sono costantemente sotto controllo, la regia ha introdotto un nuovo strumento per mantenere sotto controllo i. Questo dispositivo, scherzosamente battezzato “”, entra in azione quando qualcuno oltrepassa certi limiti con le proprie parole. Si tratta di unache viene attivata dagli autori del programma quando ...

Ripartono poi programmi storici come Il, Pechino Express, Uomini e donne , etc. Ascolti TV, i numeri all'esordio dei principali programmi nel 2023 in confronto alla passata stagione ...Manila Nazzaro e Stefano Oradei , sono stati intervistati da SuperGuidaTv durante la recente edizione del Festival del Cinema di Venezia . La showgirl, ex protagonista delVip 6 , si è voluta difendere dalle critiche, ammettendo di essersi presa le sue responsabilità e di essersi voluta esporre senza paura.Vip, Manila Nazzaro: "Mi dicono ...... Paolo e Giselda è tempo di allenamento 12/09/23 Fotogallery - Le immagini della serie 'Maria Corleone' 12/09/23 Fotogallery - I concorrenti di '' 2023 11/09/23 Fotogallery - I primi ...: Giselda licenziata e gli stereotipi di Rosy Chin. C'è la prima ...

Grande Fratello 2023: chi è Angelica Baraldi, nipote del manager della Virtus Bologna il Resto del Carlino

Notizia taciuta nella prima puntata, quando addirittura i suoi colleghi si sono collegati in diretta dalla fabbrica per salutarla ...Debutto emozionante al Grande Fratello per Rebecca Staffelli: la ragazza si è mostrata in lacrime sui social dopo la prima puntata, ancora incredula del riscontro.Il Grande Fratello è cominciato solamente da poche ore e alcuni dei nuovi concorrenti si stanno già facendo notare dai fan del programma che commentano tutto ciò che ...