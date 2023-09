Grande Fratello” | Rosy Chin la spara grossa sui cinesi | la regia stacca ma ormai è troppo tardi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Gli inquilini della casa del “”, approdati in quella che nelle intenzioni dovrebbe essere l’edizione più “monacale” di sempre, stanno cercando di frenarsi il più possibile per non trasgredire le regole imposte dalla produzione e dettate dall’editore Pier Silvio Berlusconi. La numero uno prevede di non perdere mai di vista il decoro e il buon gusto e di non cadere nella volgarità. A due giorni dall’inizio del reality, qualche parolaccia è scappata e i concorrenti sono stati subito invitati a raggiungere il confessionale dove sono stati prontamente richiamati all’ordine. Lunedì sera, prima della prima cena post diretta, gli inquilini della casa di Cinecittà si sono raccolti in preghiera prima di mangiare. Una scena surreale che ha suscitato l’ilarità del web. “La svolta cattolica del programma”, ha ironizzato qualcuno ...

Accadde Oggi Muore Grace Kelly, prima attraversata dell'Oceano Atlantico con una mongolfiera, arriva in Italia il. 1752 - L'Impero britannico adotta il Calendario gregoriano saltando ...Partenza sprint per il "nuovo"E' partita la nuova stagione del. E le buone intenzioni di Pier Silvio Berlusconi ed Alfonso Signorini sembrano aver incontrato, al debutto , il favore della platea ...Letizia Petris , nei primi giorni passati nella casa del, ha fatto coming out raccontando di aver avuto una relazione con una ragazza quando aveva 17 anni, circa sette anni fa. Nicole Conte , la sua ex fidanzata, però, nelle sue storie di ...Proseguono le direttive impartite dalai concorrenti nella nuova edizione del reality show. È noto che Pier Silvio Berlusconi ha adottato un approccio mirato a ridurre il livello di trash e ha introdotto nuove linee guida, ...

Il Grande Fratello 2023/24 è ufficialmente iniziato da poco e già si sono scatenate le prime polemiche all’interno della casa più famosa d’Italia. Tutto è iniziato con un video diventato ...Le patate sono pelate, la farina è distesa sul tavolo, i grembiuli sono indossati: Rosy è pronta per mettere le mani in pasta e dar vita a chili di gnocchi gustosissimi. Gli inquilini si affidano all' ...Nella casa del Grande Fratello, Giselda Torresan ha parlato per la prima volta del suo passato sentimentale. È stata fidanzata con un uomo per circa sei anni, poi non ha più avuto nessuno. Il motivo: ...