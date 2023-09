Grande Fratello | Rita De Crescenzo fa un appello a Signorini

(Di mercoledì 13 settembre 2023) In queste oreDeha fatto unad Alfonso, per entrare nella casa delL'articolo proviene da Novella 2000.

Scoppia una nuova polemica sul2023 e, questa volta, nell'occhio del ciclone è finito il giovane Paolo . Il macellaio di Roma, parlando con gli altri coinquilini della casa di Cinecittà, si è lasciato andare a un ...Di quelle che una è piùe una è più piccola, una è amata da tutti e l'altra deve invece ... nato a Viterbo, Bonucci iniziò da portiere giocando colRiccardo e poi da centrocampista ...La nuova edizione delè ripartita questo lunedì, 11 settembre, su Canale5 e già si sono scatenate diverse polemiche e situazioni alquanto stravaganti tra gli inquilini della Casa di Cinecittà. In questa ...È già polemica al. Dopo appena due giorni dall'inizio del nuovo reality, è scoppiato un polverone per le critiche rivolte da alcuni concorrenti al cast della scorsa edizione. In un video diventato ...

Giselda Torresan si è dimessa prima di entrare al Grande Fratello, ma in diretta non l'ha detto Fanpage.it

Chi è Giselda Torresan, l'operaia del Grande Fratello: il mistero della bio di Instagram QUOTIDIANO NAZIONALE

In queste ore Rita De Crescenzo ha fatto un appello ad Alfonso Signorini, per entrare nella casa del Grande Fratello ...Nella casa del Grande Fratello serpeggia paura tra i concorrenti Vip e Nip per le dure regole ed il rischio di dover pagare una penale salatissima!Secondo Paolo Masella, concorrente 25enne del Grande Fratello, una ragazza che ti dà un bacio la prima sera è "facile": il suo discorso fa infuriare i fan.