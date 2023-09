Grande Fratello | Letizia Petris | A 17 anni sono stata con una ragazza | ma la storia è più recente

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Secondo l'ex fidanzata di, la concorrente delavrebbe mentito., nei primi giorni passati nella casa del, ha fatto coming out raccontando di aver avuto una relazione con unaquando aveva 17, circa settefa. Nicole Conte, la sua ex fidanzata, però, nelle sue storie di Instagram ha affermato che la gieffina ha mentito, la relazione risalirebbe a pochi mesi fa. Anche Frances Frigieri, attuale compagna di Nicole, ha smentito la versione di: chi è, concorrente Nip del reality 'amica' di Can Yaman , ...

Partita sprint per il "nuovo" Grande Fratello. E' partita la nuova stagione del Grande Fratello. E le buone intenzioni di Pier Silvio Berlusconi ed Alfonso Signorini sembrano aver incontrato, al debutto, il favore della platea. Proseguono le direttive impartite dal Grande Fratello ai concorrenti nella nuova edizione del reality show. È noto che Pier Silvio Berlusconi ha adottato un approccio mirato a ridurre il livello di trash e ha introdotto nuove linee guida. Nella prima puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì, 11 settembre, sono stati 15 i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa per iniziare la loro avventura all'interno della Casa più spiata d'Italia.

E' partita la nuova stagione del Grande Fratello. E le buone intenzioni di Pier Silvio Berlusconi ed Alfonso Signorini sembrano aver incontrato, al debutto, il favore della platea televisiva. Ha avuto ufficialmente inizio l'edizione 2023 del Grande Fratello; un'edizione partita con fatica tra criticità trascinate dallo scorso anno e rivoluzioni televisive, a partire dai dubbi di Piersilvio Berlusconi.