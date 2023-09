Grande Fratello | la prima grande bugia di un concorrente svelata da Fanpage | gli autori non lo sapevano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Giselda Torresan,del, avrebbe lasciato il lavoro da “operaia turnista” pocodi entrare nella Casa. Tuttavia, durante la trasmissione televisiva, non è stato fatto alcun riferimento a questo licenziamento. A quanto pare neanche glidel GF erano a conoscenza di ciò Una rivelazione sconcertante sta circolando riguardo a Giselda Torresan, una delle concorrenti del. Secondo quanto riportato da.it, sembra che Giselda si sia licenziata dal suo lavoro di “operaia turnista” pocodi entrare nella Casa di Cinecittà. Questo fatto ha sollevato diverse domande sulla sua decisione e sulle circostanze che l’hanno portata a prendere questa ...

Ad un certo punto però la presentatrice di Canale 5 , che ieri ha dedicato ampio spazio alammettendo di essere rimasta particolarmente stupita da Alex Schwazer , è stata costretta ad ...E l'ex concorrente del, la quale giorni fa ha stupito tutti con un inaspettato drammatico annuncio su instagram, ha subito tenuto a precisare che al momento non è ancora possibile ...In merito all'edizione de lVip 7, c'è stato senz'altro tanto da parlare con annesse polemiche e indiscrezioni di ogni genere - Una di queste è che gli ex gieffini o comunque la maggior parte di loro, fossero ...Il piùdei due era nelle condizioni più critiche: oltre alla febbre alta è arrivato al ... Ilpiù piccolo, dopo essere stato reidratato e sottoposto a Tac con esito negativo, è stato ...

Tutti pazzi per Samira, il pubblico del Grande Fratello così saluta la modella friulana UdineToday

Nikita Pelizon è stata una delle protagoniste più chiacchierate e amate del Grande Fratello Vip. Intervistata da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia per SDLtv, la vincitrice della settima edizione ha ...Nonostante ci fossero tanti rumors in merito agli ex concorrenti del Gf Vip 7 "radiati" dalla televisione, Antonella Fiordelisi ha annunciato alcune novità sul suo futuro.Tutto su Lorenzo Remotti, il calzolaio concorrente del Grande Fratello: la carriera e le curiosità sulla sua vita privata ...