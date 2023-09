Grande Fratello | c’è già tensione nella casa | chi se la prende con Giselda

(Di mercoledì 13 settembre 2023) News TV. Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata delche, dopo le scene andate in ondapassata edizione, è stato costretto a rivoluzionare ogni cosa. Moltissima curiosità si è concentrata sugli inquilini che saranno un misto tra Vip e Nip. Tra il pubblico social, gli utenti hanno già preso di mira alcuni di loro che nel corso dei giorni saranno capaci di regalarci gioie. Le protagoniste del video più cliccato del momento è quello con Angelica, Rosy e. Leggi anche: Choc al Gf, il concorrente viene ripreso con il coltello in mano e scoppia il panico Leggi anche: “GF Vip 8”, la scoperta choc sul concorrente a poche ore dall’inizio, Angelica, Rosy Il nuovo GF dovrà seguire regole ferree ...

Paolo Masella , il macellaio del, non avrà finora visto mai una puntata del reality, ma a quanto pare non avrà neppure mai visitato Napoli . La città capoluogo della Campania, custode di inestimabili tesori culturali,...Nel lontano 2006, un volto sconosciuto proveniente dalla Cina fece il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, quella del. Man Lo Zhang , con la sua naturalezza impacciata e il suo spirito comico, sembrava essere uscita direttamente da una pagina di fumetto, conquistando immediatamente il cuore del ...Cresce l'attesa per la seconda puntata del, che andrà in onda il prossimo venerdì 15 settembre e vedrà l'ingresso di altri nove concorrenti . A proposito dei nuovi Vip e Nip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà, ...Alla fine l'idea vincente nel Pd sarà quella di organizzare una sorta diin versione politico elettorale . Resta nella 'casa' chi riuscirà a dimostrare un forte consenso personale, esce chi fa tanto rumore per nulla, e non riuscirà a raccogliere voti. ...

Grande Fratello, cosa era e come ha cambiato l'Italia Liberoquotidiano.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...A pochi giorni dall'entrata nella Casa del "Grande Fratello" gli inquilini continuano a confidarsi e a raccontarsi. In cucina, Grecia e Angelica parlano d'amore e di come bisognerebbe viversi le relaz ...Una nuova clausola è stata introdotta nel regolamento del nuovo Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in questa nuova edizione ha deciso di introdurre ...