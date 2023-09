Grande Fratello | Alvaro Vitali | Signorini mi voleva nella Casa ma non potrò esserci | il motivo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'attore romano non sarà tra i concorrenti della nuova edizione del: "Mi dispiace tantissimo" ha dichiarato sui social, spiegando la ragione per cui ha dovuto rinunciare.

Se la prima serata è andata incontro ad una sconfitta certa , con una replica de Il giovane Montalbano contro l'esordio del(che su Canale 5 ha fatto il boom di ascolti), non è andata ...... lo ricordiamo a Monza),appassionato di musica (suona un paio di strumenti) anche lui ... Una famiglia tutta di sportivi, con l'altroche ha 'tradito' lo sport di mamma (Caroline Keulen ...... la showgirl è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras rivelando di essersi pentita : La Henger ha parlato poi di una sua possibile partecipazione ale commentato la nuova ...Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce "la piùamicizia del mondo", impermeabile alle ... Agnese, suora dell'orfanotrofio in cui vive Vanda, e Vittorio,di Italo. Lei ...

Le nuove regole del Grande Fratello sono molto dure e questo sta mettendo in crisi i concorrenti dopo solo poche ore di convivenza ...Il produttore Alberto Tarallo è accusato di aver falsificato il testamento del compagno morto suicida, Teodosio Losito ...Le nuove regole del Grande Fratello stanno già terrorizzando i concorrenti e il web è incredulo delle scene assurde a cui sta ...