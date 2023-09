Governo | Giorgia Meloni | “Dopo 1 anno fiduciosa e in pace con la mia coscienza”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – "unsono ancorae sono incon la mia, non avrei potuto lavorare di più e c'è un'Italia che dà segnali incoraggianti, rispettata a livello internazionale, sono incon me stessa". Così la presidente del Consiglio,, ospite di 'Cinque minuti' nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai1 e di 'Porta a Porta'. "Lo stop dei migranti di Francia e Germania? Me lo aspettavo, in parte sì, avevamo detto che non potevamo accogliere i dublinanti, perché i nostri hotspot erano pieni. I ricollocamenti sono però secondari, sono state pochissime le persone ricollocate, la questione è fermare i movimenti primari, gli arrivi in Italia", dice la premier. Per"è una buona ...

Penso che sia qualcosa di voluto e organizzato anche per mettere in difficoltà unscomodo. ... Meloni svela i piani a Sallusti: così fermeremo l'immigrazione illegale 'Penso che(Meloni, ...Dopo giorni di silenzio durante i quali non era chiara quale fosse la strategia del, a prendere la parola è anche la presidente del Consiglio,Meloni , che però si limita a un breve ...... "quella che vivo " diceMeloni " è una dimensione folle nelle sue cose, velocissima, che ... Paolo Gentiloni spiega: "Ho trovato che facesse molte interviste per redarguire il, non so ...'Lo stop dei migranti di Francia e Germania Me lo aspettavo, in parte sì". Così la premierMeloni commenta la decisione di Parigi e Berlino di bloccare i processi di selezione dei ......

Governo, Giorgia Meloni: "Dopo 1 anno fiduciosa". Cosa ha detto oggi la presidente del Consiglio Adnkronos

Ecco la "versione di Giorgia": le verità sul palazzo, i media e la vita ilGiornale.it

Governo: Meloni, Italia da' segnali di crescita - "Dopo un anno di governo sono in pace con la mia coscienza. Bisogna lavorare ancora di piu' ma l'Italia da' segnali di crescita incoraggianti". Lo ha ...Un Italia migliore dopo quasi un anno di governo. Ne è convinta la premier Giorgia Meloni, intervista da Bruno Vespa. “Posso dirle che sono ancora fiduciosa e in pace con la mia coscienza, perché in q ...Per Giorgia Meloni, l'incarico di Ursula von der Leyen a Mario Draghi in ambito europeo è una buona notizia. A Cinque Minuti, il programma condotto da Bruno Vespa, la premier ha commentato così: " Dra ...