Governo | Giorgia Meloni | “Dopo 1 anno fiduciosa e in pace con la mia coscienza”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “unsono ancorae sono incon la mia, non avrei potuto lavorare di più e c’è un’Italia che dà segnali incoraggianti, rispettata a livello internazionale, sono incon me stessa”. Così la presidente del Consiglio, ospite di ‘Cinque minuti’ nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai1. “Lo stop dei migranti di Francia e Germania? Me lo aspettavo, in parte sì, avevamo detto che non potevamo accogliere i dublinanti, perché i nostri hotspot erano pieni. I ricollocamenti sono però secondari, sono state pochissime le persone ricollocate, la questione è fermare i movimenti primari, gli arrivi in Italia”, ha detto la premier.

“Dopo un anno sono ancora fiduciosa e sono in pace con la mia coscienza, non avrei potuto lavorare di più e c’è un’Italia che dà segnali incoraggianti, rispettata a livello internazionale, sono in ...La premier in tv commenta il rapporto affidato da von der Leyen all'ex premier: "È uno degli italiani può autorevoli che abbiamo. Non è una scelta contro di noi". E su Gentiloni: "Da lui approccio più ...Un Italia migliore dopo quasi un anno di governo. Ne è convinta la premier Giorgia Meloni, intervista da Bruno Vespa. “Posso dirle che sono ancora fiduciosa e in pace con la mia coscienza, perché in q ...