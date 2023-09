Gli italiani invocano severità sul voto in condotta | ma serve anche educare in casa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Stavolta non c’è colore e non c’è appartenenza politica che divida: glivogliono il pugno duro nei confronti di maleducati, bulli e bravi manzoniani. E così la proposta del ministro Giuseppe Valditara, che prova con concretezza a rispondere a modo suo a un anno di fattacci che si sono succeduti nelle aule italiane, è già nelle cronache politiche e, nonostante non sia ancora nemmeno un disegno di legge, un sondaggio di YouTrend per SkyTg24 ne misura il favore e mostra come la stragrande maggioranza degli intervistati sia bendisposta a garantire maggiore rilevanza aldi. A oggi il comportamento alle scuole superiori conta già, perché fa media e quindi concorre come ogni materia all’attribuzione dei crediti scolastici, ma ora l’idea sembra quella di aumentarne il peso specifico e assegnare addirittura un debito in ...

