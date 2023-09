Glam Set! | una serata a favore della ricerca

La ricerca scientifica si supporta (anche) con un tocco di '!' Sono stati raccolti oltre 600.000 euro durante la charity Dinner "!" tenutasi a Milano a favore della Fondazione IEO - MONZINO di Redazione online 'S ostenere la Ricerca significa costruire il futuro di tutti e tutte noi e non smettere di investire sul ...... reboot del disaster movie Twister , in cui dividerà ilcon Daisy Edgar - Jones, Glen Powell ed ... Totally Killer cala tutti i cliché tipici degli slasher movie in un'atmosferaed inusuale, ...È da lì che arriva l'ultima indiscrezione che riguarda una delle coppie piùe potenti di ... George non ha impegni imminenti che richiedono la sua presenza su qualchein giro per il mondo. Il ...Piazza Ferrero "Square" Ore 20:30 ELEZIONE BELA TRIFOLERA 2023. Evento a cura della Giostra ... Ore 22:00 SOFIA ELECTRIC VIOLIN LED SHOW DJ. Una violinista in uno scintillante abito luminoso ...

Il fundraising si è tenuto durante la charity dinner «Glam set!», organizzata in collaborazione con Cnmi-Camera nazionale della moda italiana. Tra i brand contribuenti Brunello Cucinelli, Ferragamo, G ...47 tavoli di gala e 480 ospiti hanno permesso di raccogliere oltre 600.000 euro, che saranno devoluti ai programmi di ricerca scientifica di Fondazione IEO-MONZINO ...La serata è stata organizzata in collaborazione con la Camera nazionale della moda italiana, con il sostegno di Cenacolo Artom e di Medavita ...