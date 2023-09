Si terrà domani,, alle 10.30 nella chiesa di, il funerale di Claudio Aquilini, storico commerciale della Gazzetta d'Asti. Per anni ha lavorato nella raccolta pubblicitaria del nostro giornale e tutti ...... Calvi, Paduli, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Nazzaro, San Nicola Manfredi ; -...di San Domenico, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Parolise,...... Santa Paolina, Tufo, - Venerdi 22 settembre dalle 17 alle 20.30 a SERINO presso la Biblioteca Comunale Padre Floro Di Zenzo Via Guglielmo Marconi 35/A con focus sui comuni di:di San ...... al Golf Club Cavaglià, si è giocata la tappa del circuitoGolf Cup Fig Piemonte (18 buche ... Apericup by Selecar Stesina e Aprile vincono il circuitosi è conclusa l'Apericup by ...

Giovedì a Chiusano i funerali di Claudio Aquilini Gazzetta D'Asti