Giornalista palpeggiata in diretta Tv | la polizia arresta un uomo

Il palpeggiamento in diretta Il canale tv 'Cuatro', per il quale lavora laaggredita, ha ricostruito la dinamica dell'accaduto, mostrando diverse immagini dell'episodio. La reporter, che ...La, che sta dando la notizia dell'arresto dei proprietari di un negozio, detenuti per aver picchiato un ladro, anch'egli arrestato, si interrompe solo brevemente e poi riprende. Ma dallo ...laIsa Baladoin diretta tv - La polizia nazionale spagnola ha arrestato un uomo a Madrid con l'accusa di 'aggressione sessuale' ai danni di una reporter, mentre la vittima era ...... durante un collegamento con lo stadio in diretta a Toscana Tv, laGreta Beccaglia nell'intento di raccogliere a caldo le dichiarazioni dei tifosi usciti dallo stadio venne ""...

La polizia nazionale spagnola ha arrestato un uomo a Madrid con l'accusa di "aggressione sessuale" ai danni di una reporter, mentre la vittima era impegnata in un collegamento tv. Oggi pomeriggio la polizia spagnola ha arrestato un uomo di 25 anni, di nazionalità romena, accusato di aver aggredito sessualmente una giornalista del programma En boca de todos, sul canale televisivo Cuatro. Le ha palpato il sedere mentre era in diretta in collegamento con la tv spagnola.