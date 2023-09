(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il governo non ha innuove proroghe delal 110% . Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarloal question time alla Camera. "Non è intenzione del governo - ha chiarito - procedere alladelle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute». «Se da una parte la stima dell’impatto macroeconomico del110 è incerta, dall’altra...

Giorgetti stoppa il superbonus: "Nessuna proroga in programma" Gazzetta del Sud

Le strategie del ministro dell’economia per bloccare l’appetito dei partiti. Le donne dello staff e i dubbi su Mazzotta. «Le priorità Solo con il Nadef» ...Nel sontuoso parco di Villa d’Este i due vicepremier fisicamente non si incontrano, ma politicamente Tajani e Salvini si scontrano una volta ancora. Dopo la privatizzazione dei porti, a dividere il le ...E fin qui, tutti d’accordo. Gli sguardi non si sono più incrociati quando la premier ha insistito su un concetto che il ministro Giorgetti va ripetendo da una settimana abbondante: “Non ci sono soldi, ...