Giorgetti “No alla proroga del superbonus”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il contributocrescita deve essere necessariamente analizzatoluce dei costi per il loro finanziamento, come ogni politica pubblica essa deve essere sottoposta a una rigorosa analisi costi-benefici. L'effetto espansivo, come ha rilevato anche la Banca d'Italia, non è stato tale da rendere lo strumento ad impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel corso del Question TimeCamera, rispondendo a un'interrogazione sul.“Se da una parte la stima dell'impatto macroeconomico del110% è incerta, dall'altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa – ha aggiunto -, e dobbiamo tenerne conto anche nella prossima nota di ...

Sono i dati forniti dal ministro dell'Economia, Giancarlo, in una risposta sul superbonus al question time alla Camera. "Non è intenzione del governo procedere alla proroga delle misure ...

"Il mercato di acquisto dei crediti è ripartito grazie all'impegno del governo e alle certificazioni della natura di tali crediti e proprio per questo sono allo studio dell'esecutivo strumenti attrave ...