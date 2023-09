Gimmi Cangiano il primo meloniano capace di perdere al Napoli Club Parlamento

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Scissione fantasma, così il Fatto quotidiano definisce quel che è accaduto ieri all’elezione del presidente del. Protagonista Gerolamodetto “” fidanzato di Valeria Marini e – come scrive il Fatto – ildi. È senza dubbio un settembre caliente per Gerolamodetto “”, il deputato casertano di FDI che si è autodefinito ieri sul Fatto “compagno a tempo” (interinale, insomma) di Valeria Marini. E così, dopo aver balbettato il suo imbarazzo destrorso per essere stato beccato al matrimonio tra il cantante Valerio Scanu e Luigi Calcara – l’abito con lo strascico di Scanu non è certamente simbolo della destra di Fdi – ieri ...

... e l'altro, ribattezzato 'Club Napoli Montecitorio', che non si riconosce nel primo e ha voluto alla sua guida l'esponente di Fdi, Gerolamo, detto. Fino a qualche giorno fa sembrava ...15:12:04 CASERTA. Il deputato casertano di Fratelli d'Italiaè stato eletto vicepresidente della Commissione Bicamerale Ecomafie. Si tratta di un incarico di grosso prestigio e di fondamentale importanza per il politico di Terra di Lavoro. ...Lo dichiara, deputato campano di Fratelli d'Italia." Anche, deputato campano di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Istruzione alla Camera commenta le ultime misure previste dal Governo. ' È detto Dl Caivano per i motivi ...

È senza dubbio un settembre caliente per Gerolamo Cangiano detto “Gimmi”, il deputato casertano di FdI che si è autodefinito ieri sul Fatto “compagno a tempo” (interinale, insomma) di Valeria Marini.«La mia elezione a vicepresidente della Commissione Bicamerale Ecomafie è davvero un riconoscimento importantissimo per la Provincia di Caserta e per quei ter ...Niente da fare: si presentano il leghista Gianluca Cantalamessa e Gerolamo (detto Gimmi) Cangiano, di Fratelli d'Italia. La sfida è serrata, ma sottobanco si tratta: l'idea è quella di una staffetta, ...