Gianfranco Gallo al veleno | “Svelerò il sistema teatrale campano | ragnatela tra padrini e banconote”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPromette rivelazioni esplosive, a puntate, con video ad hoc, sul “circuitoregionale”. Con un post social, sgancia una mina, attore cult della scena nazionale, fra teatro, fiction tv e cinema. “Hanno voluto lo scontro ed eccomi qua – annuncia -. Domani sera c’è la prima di una serie cui tengo (La Voce che hai dentro su Canale 5, ndr). Ma da dopodomani comincerò a parlare del Circuitoregionale, di quello che perpetra da anni , ve lo racconterò in pillole con dei video , come un racconto, come un cartone di Tim Burton, capirete come si svolge la tranquilla vita negli uffici di Gotham Direzionale, vi appassionerete a tutto quello che hanno creato e ai teatri, agli operatori che hanno costruito con loro una ...

veste i panni dell'antagonista di Michele, Gaetano Russo. L'appuntamento con la prima puntata de La voce che hai dentro è per domani in in prima serata su Canale5.Dopo i saluti istituzionali del titolare della ECAT Maurizio, del presidente di Zona Davide ... " Meccanica e subfornitura Vicoforte Armando- Edilizia Blengini Giovanni s.n.c. di Prato ...... Michele Rosiello (il figlio Raffaele), La Nina (Regina, una trapper talentuosa), Erasmo Genzini (l'altro figlio Antonio), Giulia D'Aloia (la figlia Anna, pianista) ,(l'antagonista) ...Clicca qui per tutte le informazioniin scena con Captivo Ultimo appuntamento di stagione per Agorà San Sebastiano al Vesuvio . Sabato 9 settembre alle 21,15 nel Parco Urbano di via ...

Gianfranco Gallo: "I followers valgono più del talento. È un'offesa al ... Grande Napoli

Gianfranco Gallo senza freni su Napoli: “Il mio è un messaggio netto ... theWise Magazine

Da giovedì 14 settembre, inizia una nuova serie televisiva su Canale 5 che promette di catturare l'attenzione del pubblico italiano. La serie, intitolata "La ...Gianfranco Gallo, nato a Napoli in 5 dicembre 1961, è un attore, cantante e drammaturgo. Figlio e fratello d’arte, il padre era Nunzio Gallo, famoso cantante, la madre è Bianca Maria Varriale, ex ...La 'Voce che hai dentro' con Massimo Ranieri: trama, cast e quando in tv della fiction Mediaset ambientata a Napoli e al centro la musica ...