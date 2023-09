GF | Paolo Masella ha detto una bugia sul programma? Poi frase infelice

(Di mercoledì 13 settembre 2023), giovane macellaio 25enne, è tra i concorrenti della nuova edizione del GF 2023. Il ragazzo, nel giro di questi pochissimi giorni trascorsi nella casa, sta già sollevando diversi polveroni a causa di alcune dichiarazioni fatte. Tra di esse, c'è quella pronunciata anche durante la prima puntata del reality show, in cui ha dichiarato di non aver mai visto neppure una puntata del Grande Fratello. Il giovane, inoltre, si è dipinto come un 25enne atipico, dato che non ha i social, in quanto non avrebbe il tempo materiale per curarli a causa del suo lavoro da macellaio. Ma le cose staranno realmente in questo modo? Alcuni utenti del web hanno notato dei dettagli che sembrano lasciar trapelare una versione dei fatti differente. Ecco la presuntadetta daal Grande Fratello In ...

è entrato nella Casa del Grande Fratello affermando di non aver mai visto una puntata del reality show in vita sua. Il macellaio romano ha anche detto di non avere i social (ma, in molti,..., il macellaio del Grande Fratello , non avrà finora visto mai una puntata del reality, ma a quanto pare non avrà neppure mai visitato Napoli . La città capoluogo della Campania, custode ...è stato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello che ieri sera ha avuto accesso nella spiatissima Casa di Cinecittà. In tanti hanno notato il suo look e l'atteggiamento ...Ma chi sono e che lavoro fanno gli sconosciuti nella CasaA varcare la porta rossa per primo è stato il 25enne, romano Doc, che nella vita di tutti i giorni fa il ...

Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che non ha i social Fanpage.it

Chi è Paolo Masella: anni, fidanzata, Grande Fratello, Instagram Mediaset Infinity

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Paolo Masella non ha mai visto una puntata del Grande Fratello Spunta un video che lo sbugiarda: ecco cosa è successo nella Casa.Scoppia la polemica al Grande Fratello 2023 contro Paolo Masella: la frase da "ignorante" su Napoli fa infuriare i fan.