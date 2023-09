GF | il macellaio Paolo e lo scivolone con Alex Schwazer | «Oggi se ricomincia a drogà eh?» – Video

(Di mercoledì 13 settembre 2023)(US Endemol Shine) Una battuta da dimenticare. Tra i concorrenti della nuova edizione di Grande Fratello, partita lo scorso lunedì su Canale 5, c’è anche il marciatore olimpico, la cui carriera sportiva è stata segnata dal doping (la prima squalifica nel 2012, la seconda del 2016, di 8 anni, a cui ha fatto seguito un processo che lo ha scagionato ma per la giustizia sportiva resta colpevole). In cerca di riscatto,ha scelto di partecipare al reality ma nel frattempo si sta allenando, all’interno della casa, con la speranza di prender parte alle prossime Olimpiadi. Particolari di cui sono a conoscenza tutti i suoi inquilini, compreso ilMasella. Proprio quest’ultimo, stamattina, si è reso protagonista di uno ...

Il Grande Fratello 2023 è stato scosso da una serie di offese rivolte ai napoletani da parte di uno dei concorrenti,Masella. Ildi Roma ha affermato ...Scoppia una nuova polemica sul Grande Fratello 2023 e, questa volta, nell'occhio del ciclone è finito il giovane. Ildi Roma, parlando con gli altri coinquilini della casa di Cinecittà, si è lasciato andare a un suo pensiero sulla città di Napoli, sostenendo che per lui avrebbe "poca storia ...Tra i nip di questa edizione,Masella , il23enne di Roma, ha già fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni su Napoli che hanno provocato una vera bufera sui social. GF,...Masella è entrato nella Casa del Grande Fratello affermando di non aver mai visto una puntata del reality show in vita sua. Ilromano ha anche detto di non avere i social (ma, in molti,...

Grande Fratello: Il macellaio Paolo scatena polemiche parlando di ... Avvisatore.It

Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che ... Fanpage.it

ha esclamato, infatti, Paolo in giardino mentre parlava con Schwazer, che in quel momento si trovava sul tapis roulant per allenarsi. Una battuta – o comunque un modo di dire – dai risvolti ...Secondo Paolo Masella, concorrente 25enne del Grande Fratello, una ragazza che ti dà un bacio la prima sera è "facile": il suo discorso fa infuriare i fan.Paolo Masella, macellaio e conoorrente del GF, è finito al centro della bufera per alcune affermazioni su Napoli, che hanno fatto infuriare i napoletani. Ecco cosa è successo!